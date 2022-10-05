民進黨立委范雲今表示，在某國立學校任職的老師遭到校長性騷擾，司法判決校長6個月徒刑但可易科罰金，教育部卻未將這個校長調職，導致這個老師2年來身心飽受折磨。教育部長潘文忠回應，將推動修改《教育人員任用條例》及《教師法》，以保障這類教師的權益。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，范雲質詢指出，該國立學校校長性騷擾教師案，雖然國教署調查性騷擾已成立、地方法院一審也判加害人性騷擾罪，但事發近2年，加害人校長卻仍然和老師在同個學校繼續工作，雙方權力不對等，造成被害老師工作期間承受巨大身心壓力。

范雲說，被害老師每學期仍需要與校長見面開會至少6至8次、差勤假單仍須由校長審核始能通過；而且學校提供每年4次的心理諮商資源根本不夠，被害老師事發後14個月就已經接受20次心理諮商。

范雲說，在同一個學校裡面，老師提告校長性騷擾贏了，但校長卻未被調職，老師因此受到異樣眼光，要承受相當大的壓力。在這起事件中，被害老師希望能將校長調離現場，以在安全安心的職場工作，卻始終求助無門！

教育部長潘文忠回應，校長在接受調查期間，職務調整規定目前仍不完備，教育部將推動修改《教育人員任用條例》及《教師法》，避免受害個案身心俱疲。

教育部國教署長彭富源表示，對於這起事件，教育部已將校長送監察院調查，之後也將推動修法，及更明確化校長考核，不要再讓遭遇類似狀況的老師受折磨。