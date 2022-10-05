民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年涉酒駕被撤銷黨籍和提名，高虹安發聲明譴責酒駕遭批「切割」，對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁5日批評高虹安遇事就切割，次元刀的功力很高。而柯文哲曾向沈慧虹提北市府有職缺，林耕仁也批「綠白一家親」，柯文哲到處挖牆角，沈慧虹則是吃碗裡看碗外。
對於林冠年涉酒駕事件，林耕仁說，高虹安是新竹縣市黨部的主委，對民眾黨提名的參選人酒駕，自然應為推薦提名負責，況且，林冠年對高虹安極力相挺，但如同過去幾天的模式，包括路霸事件切割給房東、感謝狀事件切割給志工，高遇事就切割的態度，次元刀的功力真的很高。
至於台北市長柯文哲坦承，去年初與沈慧虹會面時，曾提過北市府有職缺，林耕仁對此則表示，柯文哲承認有找沈慧虹去北市，顯示他之前所說「綠白一家親」的說法正確，林耕仁也批評沈慧虹吃碗裡看碗外、柯文哲到處挖牆角，綠白有志一同都充滿算計，都是同路人。
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