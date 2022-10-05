九合一選舉將至，首都之戰最受外界矚目，外界分析國民黨參選人蔣萬安已和對手拉出差距，而無黨籍黃珊珊與民進黨陳時中仍在拉鋸，導致「棄陳保黃」、「棄黃保陳」的氛圍發酵，但最終誰也棄不掉誰。對此，黃珊珊5日不滿稱，藍綠到底在急什麼，距離選戰還有50幾天就在想棄保，就是個沒出息的表現。

黃珊珊上午赴「走訪水源二三期—尋找黃珊珊分身記者會」後接受媒體聯訪，她表示，自己常常說，政黨之間拿不出市民投給他的理由，只好用棄保方式操作藍綠，但如同民眾所說，台北市民已對藍綠惡鬥厭煩，因為現在大家都找不出讓市民投票的理由，每天把人民分成不同顏色，但人民和市政是沒有顏色。

黃珊珊直言，「一開始是藍的搞棄保，現在是綠的搞棄保，結論就是他們到底在急什麼」，距離選戰還有50幾天，現在每天都要棄保，而不是討論哪個候選人比較優秀和適任，就是個沒出息的表現。

此外，陳時中日前表示辯論會沒有交叉辯論環節，變成比誰作文做得好，黃反嗆，陳時中連辯論都不願意，稱「辯贏不算贏」，那要怎麼說服台北市民？大家到底要看什麼呢？她怒斥，自己認為還是拿出真正城市治理的方式來，若每天用口水、批評別人及自我感覺良好，這不是台北市民要的市長。