科技俠侶「法隆妙韻」在重陽節當天，捐出第13輛復康巴士給新北市，這也是市府歷年來所收到個人捐車的最高紀錄。不僅如此，還揪剛從英國學成歸國的兒子和一些好友挽出手臂捐輸熱血，當事人是第71次捐血，累計捐出1萬7750cc，兒子則是首次。當事人已將行善志業列入傳承，希望兒子以後也能繼承他的志業。

從事汽車座椅絨布業務，再轉電子電腦周邊產品製造生產的當事人，在2016年偕太太以「法隆妙韻」名義捐出第一輛車，時任新北市長的朱立倫獲知太太是以捐車行善作為獻給先生的生日禮物，因此打趣說等太太生日時，先生也該回報，自此開啟捐車的連串美談。上半年會在太太生日314白色情人節當天，下半年選在重陽節。侯友宜市長上任後，「法隆妙韻」持續捐贈，一年2輛，從無間斷。

由於當事人行事低調，捐車均委由車商代理，侯友宜市長和社會局均非常感念他的善行，因此特別將回贈的感謝牌和模型車，由副局長許秀能親自送到他位在三重的公司，當事人將每面感謝牌和模型車依序排列，乍看就如一列長長的復康車隊。

當事人開心的對許秀能說，兒子到英國唸完電機碩士8月剛回國，他便在重陽節當天揪一起捐血，這是兒子首次捐血，他鼓勵兒子以後也要持續捐血做公益。

不過，當事人最開心的還是他長年認養、資助的孩童所寄來的感謝卡片，他都一一收藏保存。一位他認養的芥菜種會一年級學童寄來短箋，上頭用注音符號加國字歪歪扭扭的寫道最喜歡抓昆蟲，「謝謝你的愛心與幫忙，讓我可以好好讀書，我也會努力用功，未來跟你們分享我的快樂與喜悅。」