全球股市近一周仍深陷升息及經濟衰退擔憂，MSCI全球股市指數下跌2.47％，連三周收黑，美國公佈的8月核心PCE通膨月增0.6％、年增4.9％，均高於預期及前月，歐元區9月通膨率初估10％、續創歷史新高，高通膨持續造成股、債、匯市震盪，ETF資金逢低回流美股。

統計近一周整體股票ETF回流217.72億美元，主要是美國占107.64億美元，全球型ETF也有30.21億美元回流居次，大陸、亞太、歐洲持續淨流入。產業ETF部份，淨流入前三大產業為科技、能源、公用事業，淨流出前三大產業為工業、原物料、核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，10月即將登場的企業財報及財測具關鍵性，根據FactSet預估，今年第三季史坦普500大企業，獲利預估年增率為2.9％，較6月底預估的9.8％下調，將是2020年第三季（－5.7％）以來最低增幅。就產業別來看，僅能源類股獲利預估較6月底上調7.9％，其餘類股獲利預估均遭到下調，其中又以原物料、通訊服務和耐久財類股降幅超過1成較大，房地產和公用事業降幅不到1％、相對穩健。

富蘭克林證券投顧建議，目前股市投資可採取定期定額策略，穩健型留意基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金，積極者仍以生技或科技產業長線創新商機為主。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，基礎建設和公用事業產業提供的是日常生活必需的服務，營運受到景氣循環波動的影響較輕，加上多數基礎建設或公用事業公司受到法令監管或有長期契約支持，具備通膨轉嫁機制，各國朝低碳經濟轉型政策持續發力，看好基礎建設和公用事業類股，面對市場動盪的抗跌與防禦特性。