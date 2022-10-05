邊境解封，部分民眾已準備出國，但對於有預算考量的小資族，國旅也是不錯的選擇，KKday觀察，過去秋冬季因天氣較涼爽且適逢楓葉季、櫻花季，以溫泉泡湯、戶外露營、按摩票券、賞楓一日遊最受民眾青睞，即日起KKday推出秋冬旅遊限定景點66折起，針對秋季熱門賞楓路線包含嘉義阿里山、新竹司馬庫斯、宜蘭太平山、南投杉林溪等，再加碼10/7(五)、10/14(五)、10/21(五)限定這三天的中午12點推出搶購活動，可用1元銅板價購買指定一日遊行程。同時，KKday持續推出免裝備露營跟泡湯行程，旅客可以輕鬆享受大自然，以及熱門湯屋及飯店住宿優惠，最低售價只要百元起，並加碼於10/12-10/14推出購買指定商品就送大地酒店大眾風呂泡湯券乙張。

賞楓不一定要出國，台灣從北到南也有很多賞楓好去處，KKday即日起推出秋冬熱門旅遊景點66折起的優惠，迎接賞楓旺季再加碼推出1元搶購活動，可用銅板價參加嘉義阿里山、新竹司馬庫斯、宜蘭太平山、南投杉林溪一日遊行程，每項商品限量10個名額，於活動日中午12點開搶。

針對想要在北部來趟賞楓輕旅行，KKday推薦「宜蘭太平山二日遊」，從台北出發入住太平山莊，售價4,400元起，以及「新竹司馬庫斯＋野外私廚＋星空露營二天一夜」，可以探訪野溪溫泉與品嚐泰雅族式傳統烤肉，售價4,500元起。中南部則推薦阿里山奮起湖&祝山線日出兩天一夜，自嘉義出發帶旅客體驗阿里山最具特色的兩條森林小火車路線，售價4,000起，以及南投杉林溪一日遊，在寧靜的杉林溪間聆邊聽蟲鳴鳥叫邊漫步，售價1,750元起。即日起至11/30購買秋冬限定旅遊商品，結帳滿2,000元輸入折扣碼「Chill168」即可獲得168元旅遊折抵金。

夏日酷暑已結束，選擇親近大自然舒壓也是好選擇！KKday持續推出免搭帳輕鬆露營體驗，推薦苗栗熱門露營區「小日子露營區」、「黃金梯田露營地」、「桃樂絲免裝備風格露營」，入住即贈1泊2食，園區內還可欣賞到季節限定的杭菊或是遠眺夕陽及夜景，盡情享受大自然風情，售價5,500元起；想帶寵物一起旅遊則推薦「台東美山晴露營區」，提供寵物友善小木屋露營，可欣賞海景、遠眺三仙台，售價1,880元起。

泡湯也是秋冬熱門活動之一，KKday獨家販售凱撒飯店旗下的精品酒店「阿樹國際旅店」，其中特色仰心湯屋90分鐘搭配雙人下午茶，專案價1,888元起，同步推薦北部知名溫泉飯店，北投南豐天玥泉溫泉會館、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、台北甲山林湯旅等，且交通便利讓你隨時都能享受高級度假感。

此外，KKday即將於10/12至10/14接連3天推出快閃優惠，於活動時間購買指定精選商品，即贈價值1,600元的台北大地酒店大眾風呂泡湯券乙張。精選商品包含台北「再春健康生活?」60分按摩療程，獨家優惠839元、「馥蘭朵烏來渡假酒店」大浴場泡湯體驗，售價750元，以及「不老松新生行館」平日腳底按摩90分鐘，優惠1,699元，於活動日中午12點開搶，每日限量20個名額。

秋冬重點節日之一的萬聖節倒數，六福村年度盛事「墓碑鎮」即日起再次登場，除了有最令人期待百人活屍遊行，還有充滿萬盛風情的藝術裝置能拍好拍滿，玩到肚子餓也有惡靈餐廳、暗黑美食滿足胃口，KKday於即日起至11/20，獨家推出從台北車站出發自六福村墓碑鎮的直達特快車「惡靈厄惡車次」，售價299元起，且加碼贈送勇士早餐，真芳碳烤吐司招牌豬肉蛋吐司一份，歡迎號召親朋好友一起搭乘到「墓碑鎮」試膽。