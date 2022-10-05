國民黨基隆市黨部5日表示，民進黨基隆市長參選人蔡適應遭控「左手包工程，右手攬黑道」、「哥哥入團隊，弟弟包工程」等，應該提告捍衛自己清白；黨部主委吳國勝寫下長文，但文中疑似有藏頭詩寫著「蔡適應不敢」。蔡競辦發言人沈詠珮回應，不要模糊焦點，掩蓋謝國樑至今無法對外交代清楚的金星案。

「適逢選舉期間，許多過去作為都會被放大檢視」。吳國勝指出，相信蔡適應是要角逐基隆市長的候選人，一定願意主動證明自己的清白，並供眾人檢驗，而證明清白最好的方式，就是請蔡適應依照公職人員選舉罷免法第104條，對不實指控提告，以正視聽、自證清白。

吳國勝表示，號稱要愛台灣、愛基隆的民進黨立委，為湊出論文篇幅，連中國大陸的百度百科都照抄，這讓其他號稱要抗中保台的民進黨員和側翼網軍情何以堪？實在很難相信人民選出來的立委是如此沒有著作權觀念的抄襲博士。

吳國勝痛批，尸位素餐，蔡適應擔任立委期間浪費納稅人辛苦血汗錢，若再放任他擔任基隆市長，恐把基隆的合法公有土地都盜賣給黑道份子、黑心建商，若如此下一代怎麼買得起房子安居樂業。

「敢做就要敢當」，吳國勝說，蔡適應面對指控，第一時間竟把問題推成是國民黨執政時期的決策，蔡適應忘了自己不是基隆中學校友，難道又忘了民進黨執政後的行政院曾做出過什麼樣的指示嗎？是真的忘記還是不敢想起，如果蔡適應忘記如此重要的事情，那群眾是否該擔憂他有政治健忘症。

對此，蔡適應競選辦公室發言人沈詠珮表示，有關林口眷地案，蔡適應已說得非常清楚，國防部也對外說明，從頭到尾都是依法辦理，如果國民黨對該案有疑問，應該去問國民黨主政的新北市政府，不要再用模糊焦點的方式，掩蓋掉謝國樑至今無法對外交代清楚的金星案。

沈詠珮說，如果謝國樑真的坦蕩蕩，就應該公開、透明的向市民交代清楚，基隆人不要兼職、不要金流複雜的市長，謝國樑非但不解釋，還以傲慢的態度說出「沒錢的人才要洗錢」，這種難以令人接受的話語，不適合當市長，也不適合競選公職。