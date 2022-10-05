宜蘭縣三星鄉3人發生口角割頸案發現場。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉9月30日晚上8時許，20歲胡男、38歲林男及30歲高男3人在屋內飲酒，林男與胡男發生口角，胡遭水果刀割喉，送醫不治；胡男家屬今抱著胡的遺照至三星警分局抗議要真相；警方表示，全案依刑法殺人罪移送宜蘭地檢署偵辦，經院方裁定羈押禁見；針對家屬質疑的細節，警方會全力以赴調查。

據了解，3人都在三星鄉施做太陽能版基座工程，9月30日晚上8時許，下班後3人一起在租屋處喝酒，因工作上的細故一言不合，死者胡男和林嫌便起肢體衝突，林嫌不甘遭毆打，遂衝至廚房拿水果刀劃傷胡男頸動脈，胡趕緊逃離現場至2樓處，不久後便昏迷。

胡男經救護車送往羅東聖母醫院急救仍宣告不治，胡右頸、右後背和右腰共身中三刀；警方獲報後迅速趕往案發現場，將林嫌帶回偵辦，全案依刑法殺人罪移送宜蘭地檢署偵辦，經院方裁定羈押禁見；檢方於今（5日）下午相驗。

今胡男家屬號召親友們至三星警分局尋求真相，胡父2年前因糖尿病截肢不良於行，乘坐輪椅、手捧兒子遺照，泣不成聲哭訴，2人到底有多大的深仇大恨！一定要割喉，胡父說，兒子高中畢業後開始養家，這麼年輕就這樣走了。

家屬質疑，胡男的手機為什麼在目擊證人高男身上，而不是在命案現場，且高男面對家屬詢問案發過程時，支支吾吾的都推給老闆，質疑為什麼兇刀上沒有血跡，是全新的狀態，懷疑目擊同事高男也是共犯。

三星分局表示，警方在9月30日晚上獲報後，即赴現場逮捕林嫌，全案已移送宜檢偵辦；另，針對死者家屬對於相關案情提出的建議，警方會做進一步釐清。

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