台東市豐原里長施學志日前處理民宿噪音糾紛遭毆，台東多位民代5日赴台東市公所聲援，譴責暴力。縣議員陳銘風（手持麥克風者）。（蔡旻妤攝）

台東市豐原里長施學志日前處理民宿噪音糾紛遭毆，台東多位民代5日赴台東市公所聲援，譴責暴力。左一台東縣議長吳秀華。（蔡旻妤攝）

台東市豐原里長施學志日前處理民宿噪音糾紛遭毆，台東多位民代5日赴台東市公所聲援，譴責暴力。左一台東市長張國洲。（蔡旻妤攝）

台東市豐原里長施學志日前處理民宿噪音糾紛，慘遭民宿老闆、退休員警勒頸揮拳痛毆，里民控告警方偵辦過程有疏失。台東20多名里長、市代表、縣議長吳秀華、縣議員陳銘風和王文怡今赴台東市公所聲援施學志，並譴責暴力。台東縣警察局表示，傷害部分已依法處理，至於是否有疏失仍在調查。

為民服務卻被毆打成傷的施學志，右腳打上石膏、坐著輪椅出席，台東市20多名里長、市代表，以及吳秀華、陳銘風和王文怡，大家集結在台東市公所廣場前，眾人齊喊「拒絕暴力！」表達譴責暴力。

建農里長林金寶首先說明案情，會員豐原里長施學志接獲民眾陳情，里內民宿業者深夜歡唱產生噪音，嚴重影響附近居民安寧，施學志身著背心，前往了解規勸，到達現場，竟遭民宿業者勒頸摔倒，並壓制在地揮拳重毆，致施身體多處受傷，雙腳無法行動，聯誼會深覺痛心，全力聲援，譴責暴力。

台東市里長聯誼會長、知本里長馬捷說，里長處理里民之間的糾紛，卻遭到暴力威脅和對待，讓基層里長心理蒙上陰影，不曉得出門為民服務會面對怎樣的威脅，除了拒絕、譴責暴力外，也希望大家有包容的心及法治觀念。

林金寶感嘆，村里長是無給職，只有村里事務補助費，本著為民服務的心參選，經民主洗禮選出，工作包山包海，任憑風吹雨打，從基本的里內環境整治，到死貓死狗，街頭巷尾吵架，都由里長排解，希望未來不再有類似事件發生。

現場目睹施學志遭毆的王姓民眾認為，當時他和里長以及施暴的民宿業者被帶到回派出所處理時，質疑警方有疏失。

台東縣警局回應，台東警察分局豐里派出所10月1日晚上10時許接獲報案，在台東市中華路4段有民眾酒後衝突，經員警到場處理，因有妨害安寧情事，施姓與王姓民眾前往勸導，與黎姓屋主3人因故發生口角，進而產生肢體衝突。

警方表示，員警將雙方帶往派出所後，黎、王2人仍持續爭吵，警方為避免持續衝突，故將黎、王2人分別留置在所內不同的戒護區，並依傷害及妨害名譽等罪嫌偵辦。有關民眾質疑其中一方未使用戒具部分，經調閱派出所內監錄影像，員警在實施逮捕後，雙方均有使用戒具，至於員警在偵辦過程中是否有其他疏失，由台東分局督察組深入調查中，如有疏失將依規定懲處。

台東里長處理糾紛反遭痛毆全身傷 近30位民代聲援

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