犯下多起擄人勒贖案的槍擊要犯「惡龍」張錫銘，2005年落網後遭判無期徒刑定讞，在台南監獄服刑16年8個月，5年來申請假釋均遭駁回，張不服提行政訴訟，今出庭說明，引發關注。張錫銘認為自己遭「特別對待」，據了解，南監有收容人1條殺人罪遭判無期徒刑，服刑近20年，假釋多次未通過，張犯罪紀錄洋洋灑灑，有矯正機關人員吐露「表現好是必要條件，但哪一個收容人表現不好能爭取假釋？」

張錫銘今天上午9點多由台南監獄搭車出發前往台南地院，親自出庭說明，呼籲矯正署給予更生人一個機會。台南監獄低調表示，針對張錫銘申請假釋，一切依法行政，沒有針對特定人。

張錫銘申請假釋備受關注，有監所人員以8月底發生的「台南殺警案」為例，凶嫌林信吾因強盜案入獄服刑，因表現不錯而調往明德外役監，卻於返家探視犯下震驚社會的殺警案。監所人員認為，以獄中表現衡量受刑人能否重返社會，恐很難讓人信服。

張錫銘是重大槍擊要犯之一，過去因犯下多起擄人勒贖等重大刑案，曾多次與警方激烈駁火，警方還為此成立「獵龍專案」展開大規模緝捕行動。張錫銘落網後，被判處3個無期徒刑，合併執行無期徒刑後，刑期為55年6個月，目前已在監服刑16年8個月。

由於他符合刑期滿10年得申請假釋，他從5年前開始申請假釋，儘管每次申請假釋都遭駁回，但他不氣餒，平均每3、4個月就會申請假釋，爭取早日復歸社會。