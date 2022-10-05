大陸《科技日報》5日報導，瑞典皇家科學院4日宣佈將2022年諾貝爾物理學獎授予法國科學家阿斯佩、美國科學家克勞澤和奧地利科學家塞林格，以表彰他們為糾纏光子實驗、證明違反貝爾不等式和開創性的量子資訊科學所作出的貢獻。得知諾獎再次授予量子科技領域的研究者，中國科技大學常務副校長、中科院院士潘建偉感到非常振奮。他說：一方面，量子科技領域得到了肯定；另一方面，頒獎委員會在介紹獲獎者的工作時，提到了很多中國科學家所做的工作。為了這個領域的發展，中國科學家也作出了傑出貢獻。

潘建偉說，剛獲獎的三位科學家，是最早開展量子物理實驗研究的人。「這三位科學家早就應該獲諾獎了，2010年，他們就因為量子力學非定域性核對總和推動了光量子資訊的處理，得到了沃爾夫獎的肯定。」

南京大學教授馬小松是塞林格的學生，他認為，這三位科學家獲得諾貝爾物理學獎實至名歸。「他們是第二次量子資訊革命的領路人，是量子資訊科學重要的先驅。」

讓人高興的是，在這些研究工作中，中國科學家也作出了重要貢獻。作為塞林格的學生，頒獎委員會提到塞林格的研究工作，潘建偉院士是最主要的參與者之一。

「頒獎委員會提到了我導師安東·塞林格的四篇量子通信實驗文章。我是其中兩篇文章的第一作者，兩篇文章的第二作者。」潘建偉說。

同時，「頒獎委員會還提了另外三篇文章，而這三篇文章都是中國科學家獨立開展的研究工作。所以，從這一點講，我不僅是加入了塞林格的研究團隊，也參與了開創量子資訊物理學這個領域，我感到很幸運。」潘建偉說。

談到導師塞林格，潘建偉的第一印象是他非常知人善任。

「剛到導師團隊的時候，我沒有做實驗的經歷。面對這種情況，一般的導師都會比較猶豫，不會讓一個搞理論的人去做實驗。但是，因為我導師自己也有做理論的背景，所以他也很高興，同意我去做實驗工作。」潘建偉說。

同時，塞林格也能夠尊重學生的選擇，並加以適當的引導，讓學生實現自己的夢想。「從這個角度講，他又是一位非常好的老師。」

「塞林格老師很有遠見，他成功預見到一個新領域即將誕生。」潘建偉記得很清楚，歐洲第一個關於量子資訊的歐盟聯合課題，就是在塞林格主導下設立的，「我看到他的項目申請書是1996年」。

2005年至2012年，馬小松在塞林格教授指導下，開展量子物理學領域相關研究。

「量子物理學的實驗漫長而又充滿不確定，每一次實驗的成功都要經歷無數次失敗，這是一個慢慢精進的過程，需要長時間的磨煉。在整個研究過程中，塞林格教授一直保持著對這個學科的無比熱愛。同時，他也非常關心年輕人的成長，經常鼓勵我們，包括潘建偉院士。」馬小松說。

三周前的一次學術會議上，塞林格告訴馬小松，他剛剛從奧地利科學院院長職位退休，又回到了他熱愛的科研工作崗位，繼續從事科學研究，感到非常激動。