這次操演從6月就開始做槍法訓練，到現在10月已經訓練了3到4個月的時間。（葉家瑋攝）

操演過程中有同袍確診，所以康復之後必須花費更多時間練習，才能跟上大家的進度。（葉家瑋攝）

今年雙十國慶上，國軍聯合樂隊暨三軍儀隊將進行表演，今天（5日）先在憲兵指揮部預演並邀請媒體採訪。海軍儀隊中尉受訪時透露，今年操演與以往不同的是，中場在沒有音樂伴奏下，第一次集體左手轉槍，他說，大部分的隊員都是右撇子，因此這是無論資深或資淺人員都必須花時間才能上手的。

潘宏承在110年6月調派海軍儀隊，今年是首度參與國慶操演，他說，這次練習碰上疫情再度升溫，因此都要戴著口罩操演，儘管在烈日之下，口罩被汗水浸溼，還是換了一片又一片繼續練習。另外，過程中有同袍確診，所以康復之後必須花費更多時間練習，才能跟上大家的進度。

潘宏承說，今年的表演在中場沒有音樂伴奏下，第一次集體左手轉槍，這項科目是無論資深或資淺人員都要特別花時間去熟練，由於大部分的同袍都是右手為慣用手，所以要用左手轉槍，要花費更多時間熟練，才能達到完美表現。他說，這次操演從6月就開始做槍法訓練，到現在10月已經訓練了3到4個月的時間。

空軍儀隊士官長陳俊凱表示，今年是他從軍20幾年來第21次操演，每一次的操演都印象深刻，這次由本軍主操排演，從基礎訓練、槍法排演、組合訓練，到10月10日的正式操演，每一次操演都視為正式演出。媒體問及，在憲指部訓練時，常有飛機從上空飛過，造成巨大聲響，會不會影響節奏？陳俊凱回應，訓練時都會用節拍器律定，所以飛機通過都不是問題。

空軍樂隊中尉謝慶僑表示，這次擔任國慶操演總指揮，是第一次站上國慶表演舞台，最重要的任務就是穩定速度，路線合拍點都要清楚表示，才能帶領樂隊，透過音符一起前行，因此指揮背負的使命相當重要，也呼應今年慶祝大會的主題「守土衛國，你我同行」。

陸軍樂隊上士陳康棋指出，今年的特色是會做雙十隊形的變換，除了以往對稱雙十之外，還加了外雙十、內雙十，會有更加立體的效果，表演內容象徵著國軍時時刻刻保衛家園、守護國土的決心，我們都是生命共同體，相信一定可以順利完成任務。