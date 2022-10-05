染疫重症一度使用葉克膜救治的張小姐，在中國附醫醫療團隊全力搶救後，終獲重生。（馮惠宜攝）

十年前曾換腎的46歲張小姐，5月間在職場染疫，病情急轉直下，不到3天已出現嚴重呼吸衰竭，診斷為致死率達88％成的「急性呼吸窘迫症(ARDS)」，經插管並轉送中國醫藥大學附設醫院救治，並動用葉克膜長達15天以及智慧醫療監測，住院長達35天才出院返家，10月重返職場；鬼門關走一回，她說，雖然近期流行的病毒株重症率低，但感染就有風險，還是要做好個人防護。

家住雲林的張小姐5日在姐姐的陪同下現身說法，在大賣場工作的她回憶5月12日同事確診，他快篩就發現也被感染了，原來採居家照護，但第二天就覺得喘不過氣來，到住家附近醫院就醫立即被插管，因十年前曾在中國附醫換腎，也被轉送到該院負壓隔離加護病房。

照顧她的醫師胸腔內科醫師陳傑龍回憶，張小姐病情發展相當快，胸部X光顯示肺部雙側大幅浸潤，呼吸急促、全身無力，血氧濃度陡降

，已是「急性呼吸窘迫症」；院方醫療團隊緊急啟用葉克膜，並組成ARDS跨科團隊全力搶救，並運用智慧醫療系統，透過視覺化資訊，即時監測數據變化施以關鍵呼吸治療：「肺保護通氣」。

經過15天葉克膜支持後，張小姐病情翻轉改善，於住院第23天順利拔管，經住院35天後病情穩定，張小姐順利康復出院。

中國附醫胸腔內科暨重症系醫師陳韋成說，急性呼吸窘迫症(ARDS)是相當棘手的併發症，文獻顯示，即使呼吸治療技術在現代醫學已大幅改善，嚴重ARDS死亡率仍高達88％，該院ARDS團隊運用智慧醫療系統改良介面，幫助跨領域團隊能即時以視覺化儀表版（Dash Board）全面掌握病人數據，成功治癒病程變化快速的急性呼吸窘迫症，其優異的臨床照護表現，不但讓張小姐得以揮別重症進而康復，也獲得國際急重症醫學權威期刊「重症照護」刊登，相關臨床成效專文於2022年8月發表。