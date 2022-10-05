中橫公路、太魯閣國家公園、合歡山區域，連假都會出現大量人車，新城警方機動巡邏。（資料照片）

國慶3天連假將到，公路總局預估假期首日，蘇花路廊最大車流量將達1萬6000輛次，花蓮警方已針對壅塞路段排定交管勤務，像是火車站、蘇花公路景點、太魯閣牌樓等加強疏導車流量，不過，可能受到地震影響，花蓮旅宿平均住房率約6成多，比往年減至少1成，近日東線鐵路已經逐步恢復正常，住房率應有機會回升。

國慶連假8日至10日有3天，蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）假期首日（8日）南下最大車潮將達1萬6300輛次；北返車流高峰為10日，預估全日交通量約1萬4100輛次。

針對交通尖峰期，連假期間公路總局指定時間開放蘇花改大客車行駛路肩，蘇澳及崇德地區大客車分別於8日、10日分時段實施大客車優先道。

鼓勵搭乘大眾運輸，公路總局推，凡購買宜花東台灣好行套票、或於當地飯店或合法民宿住宿，即可享往返宜花東地國道客運路線「4人同行1人免費」，返程再抵200元票價優惠。

蘇花公路轄區的花蓮新城警分局，也將從8日起至10日，針對太魯閣國家公園轄內台8線公路、台9線及七星潭風景區等重要景區路段，編排定點崗哨與機車巡邏疏導；市區車站、重要路口設置交通錐、連桿，禁止車輛迴轉及臨停，減少車流衝突點；東大門夜市、火車站周邊及傳統市場則加強取締違規行駛及違停車輛。

因地震影響，花蓮旅館同業公會理事長張琄菡表示，往年國慶連假花蓮住房率約8成，今年可能仍擔憂有餘震，部分旅客延後住宿，災情較嚴重的南區鄉鎮，住宿率僅5成5，都比往年下降。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦提到，發生地震的那一周，的確有遊客詢問及退房，連假3天民宿住房率達8成以上，南區因發生地震約6成左右。不過現在沒有地震，交通也沒大問題，基本上遊客還是都願意來。