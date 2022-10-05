黃男表示，當時被上銬硬扯的傷痕過了半個月都沒消(邱顯智辦公室提供)

新北市三重區一名黃姓男子上月遭新北市三重警分局永福派出所員警誤認為通緝犯「暴打」一頓，甚至上銬帶回分局時還偷捏下體嗆聲，受害者今在立委陪同下召開記者會。會中甚至亮出傳單，要他去領偵查傳票，理由是犯了傷害罪。立委邱顯智痛批，「警察打人民變成人民傷害警察，這樣合理嗎？」

上月20日晚間9時許，三員警前往三重區竹圍街某巷口埋伏追緝嫌犯時，誤認一名特戰部隊退伍的黃姓男子（54歲）就是李姓通緝犯（41歲）經詢問其身分，黃男並不說，員警當下欲將黃男帶回派出所訊問，但是黃男不從，因此遭到壓制逮捕。過程中，雙方扭打在一起，造成員警、黃男全身多處擦挫傷。經過訊問後才發現黃男並不是通緝犯，隔日新北市警局將2員警各記過1次，所長申誡2次，黃男也對員警提告傷害、妨害自由。

受害者黃先生說，這次選擇站出來，是因為整起事件都太離譜，也始終看不到政府認真面對，擔憂這樣的事件會一再重演。他強調，相信多數警員在執勤時都是奉公守法，但如果那些害群之馬可以被輕輕放下，那公道在哪裡。

黃先生指出，「今天我受到了新北警察這樣對待，如果有看影片，說受虐、刑求絕對沒有誇張，我的傷口半個月了都還在、手到現在都是麻的，外傷看起來像好的，但這些傷痛是無法平息的，侯友宜市長卻不聞不問。 」

黃先生懇請新北市長侯友宜幫他找公道，他也說，自己這次可以活下來是一個奇蹟，「那個警察壓著我暴打我的頭超過兩分鐘、一直打一直罵三字經，我當時只祈求神明讓我活下來，這樣我才能說明居然有這種事情，做夢都想不到，我已經不敢住在新北市、開始在台北市找房子，懇請侯市長幫我找公道。」

邱顯智指出，黃先生遭到三重分局的便衣警察無故毆打，是非常離譜的違紀事件，甚至帶回警局後還對人動手動腳，根本是在發洩自己的情緒。他也拿出黃先生收到的紅色招領單痛批，「全國民眾都了解是暴打，結果警察還對他提告，要他去領偵查傳票，因為他犯了傷害罪，警察打人民變成人民傷害警察，這樣合理嗎？」

邱顯智強調，侯友宜擔任過警大校長和警政署長，對於警察執勤應該非常了解，侯過去且常常對警政議題發表看法，此次面對三重分局如此明顯的違紀事件，卻僅以「如果警察做錯」來輕描淡寫帶過，明顯避重就輕，不僅有愧警察市長的稱號，更逃避了新北市政府對警政問題應該擔負的責任。

新北市警察局回應，在案發當下第一時間已由本分局副分局長公開向受傷民眾黃先生及社會大眾致歉，並立刻將兩位員警主動函送新北地檢署偵辦，且將員警從重各記過 1 次並調職處分，所長連帶處分申誡 2 次，後續將靜待司法調查結果後再另行議處，絕不姑息庇縱。

新北警方從事發迄今已向黃民關懷慰問9次，當事員警並已於9月29日至三重區調解委員會申請調解，預計於10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。

黃先生則表示，現在不敢看到他們也不敢去，邱顯智也說，現在以保障安全為首要。