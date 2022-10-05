台灣大(3045)今(5)日宣布，全新推出新品牌「OP響樂生活」，帶給用戶「一站式」全方位解決方案，讓消費者以最優惠價格，一次購足內容、設備、網路、服務等商品，透過簡單設定就能相互串連，立刻開啟娛樂體驗極大化的居家生活。「OP響樂生活」從視聽、遊戲、上網及智慧家庭等領域，嚴選旗艦商品，首波主打「OP影音劇院套裝」，月付1399元、綁約60個月，就能以半價享有三星75吋連網電視、三星11.1.4藍牙聲霸等多款頂級商品。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，「OP響樂生活」融合「超5G」策略與「Open Possible」品牌精神，讓用戶節省時間與金錢，一站式獲得最適合的商品。「OP影音劇院套裝」精選三星、Google、TCL、NVIDIA、ASUS等知名品牌商品互相搭配，再加上台灣大MyVideo、MyMusic、GeForce NOW，及Disney+等影音、遊戲服務，帶給家戶更多超凡的娛樂體驗。「OP影音劇院套裝」甫上線一個月，用戶反應相當熱烈，讓台灣大相當有信心，未來將持續推出更多的創新服務，讓用戶體驗更OP的生活。

台灣大表示，不論是小資族、小家庭或專業玩家，都可到實體門市申辦「OP影音劇院套裝」，包括「菁英」、「進階」、「旗艦」、「終極量子」及「終極巨幕」等5款套裝組合，一站滿足升級娛樂體驗的需求。小資族可申辦「菁英」套裝組合，搭配999元指定專案、綁約48個月，就能0元帶走TCL 55型4K Android 11智慧液晶顯示器和Google Nest Mini智慧音箱。

另外，申辦「OP影音劇院套裝」的用戶，更可享受台灣大優質的影視音內容服務，台灣大提供MyVideo和MyMusic 3個月，以及雲端遊戲服務GeForce NOW最高3個月的免費體驗，每月在momo購物網消費滿額，再享「mo幣多」好康，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。用戶使用「Open Possible聯名卡」申辦1399元以上專案再送momo幣2000元，繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。