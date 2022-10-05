高雄市旗山分局杉林分駐所2名警員執行勤務時發生車禍，造成5人受傷送醫，針對家屬疑警方發生車禍後不管傷者先看警車受損，及未經同意拔走BMW車上行車紀錄器，警方表示，事故發生後，黃姓警員便緊急下車查看，立即以無線電向分局勤務指揮中心通報發生交通事故，有人員受傷，請轉報消防隊立即到場救護。

針對行車紀錄器，警方指出，依據道路交通事故處理辦法第12條第1項規定，事故車輛之車上痕跡、行車資料紀錄設備或其他機件等證據資料尚須檢驗、鑑定或查證者，警察機關得暫時扣留處理，扣留期間不得超過3個月，因此，車禍事故的BMW行車紀錄器，警方依該規定保全紀錄後，當日即發還車主委託人領回。

旗山分局長洪榮敏對該交通事故極為重視，事故發生當天即率同建國所所長至旗山醫院開刀房外探視傷者，請醫院給予傷者最好的照顧。

旗山分局強調，事故發生後，警方緊急下車查看事，也轉報消防隊將傷者分別送往旗山醫院及義大醫院救治，並非網路貼文所稱，不管傷者先看警車受損。

事發迄今，旗山分局每日除了電話關懷外，亦多次派員前往旗山醫院，向傷者家屬持續表達關懷慰問。