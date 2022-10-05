8年前震驚社會的北市信義區夜店警員薛貞國被殺案，率眾前往的主謀蕭叡鴻等61人遭依聚眾鬥毆致死等罪各處判刑2月到13年不等刑期確定；另9人部分，最高法院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，另外7名共犯各判7年到10年6月不等刑期，全案定讞。已通知檢方啟動防逃機制。

2014年9月14日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛遭痛毆致死。

2018年最高法院將蕭叡鴻及周譽騰等61人各處判刑2月到13年不等刑期確定，其中蕭叡鴻判刑13年、「黑二代」萬少丞加重改判8年8月、「星二代」易寶宏判刑9年確定，另有5名少年分遭判刑或裁定保護管束確定，曾威豪、劉芯彤等9人發回更審。

台灣高等法院更一審將曾威豪、劉芯彤夫妻各判刑8年，另外7名共犯各判7年到10年6月不等刑期，案經上訴，最高法院認為，更一審判決論理等證據法則及量刑等都沒有違誤，檢察官及曾威豪等提上訴，只是單純事實之爭執，判決駁回確定。