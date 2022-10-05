一位爸爸在臉書發文表示，日前在公園透氣時，巧遇一名外出買下午茶的女同事，對方突然請他吃炸雞腿，讓他心中突然感慨萬千，因為他自從有了小孩後，炸雞腿永遠是留給老婆、小孩吃，感嘆表示「20年來的第一支炸雞腿！」，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，近日在公司旁邊的小公園透透氣，剛好遇到外出買下午茶的女同事，對方突然遞給他一支炸雞腿叫他趁熱吃，隨後便迅速離開，「看著手中的炸雞腿，我突然感慨萬千，有20年了吧？好像從有了小孩之後，就再也沒吃過炸雞腿」。

原PO表示，自己年輕時非常喜歡吃炸雞，但自從有了孩子後，雞腿就不再屬於他了，每次買了一整桶的炸雞，雞腿永遠是老婆、小孩先吃，他總是分到雞胸或雞翅，看著兒子、女兒大口啃雞腿，「女兒偶爾會把咬過的雞腿遞到我嘴邊要我咬一口，我卻從來沒有（咬）過。20年來，我從一個愛吃雞腿、蝦子的小夥子，變成只吃雞胸、蝦頭的老頭子了。」

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這是男子漢對家人的愛」、「你有沒有默默的滴下一滴男兒淚」、「所以妻小們都被你養得很好，這樣就值得了！」、「做了父親才知道父母親的愛，學會做好父親，孝順的兒子，才是你當下要面對的。已經很棒了，加油。」、「買個整桶都是腿的，就可以吃開心了」、「為什麼不直接買雞腿桶？拿波里了解一下」。

但不少網友卻歪樓表示「20年前沒有胖老爹，你應該吃的是銀杏」、「20年前沒有胖老爹，選我正解」、「歐北共，胖老爹也才11年…」、「故事多了胖老爹」。