大陸《科技日報》5日報導，瑞典皇家科學院4日宣布將2022年諾貝爾物理學獎授予法國、美國、奧地利三位科學家，表彰他們為糾纏光子實驗、證明違反貝爾不等式和開創性的量子資訊科學所作出的貢獻。近年來，中國也高度重視量子資訊科技的發展，在量子資訊科技領域突破了一系列重要科學問題和關鍵核心技術，產出了一批具有重要國際影響力的成果。

中國科技大學常務副校長、中科院院士潘建偉說：總體而言，中國在量子通信的研究和應用方面處於國際領先地位，在量子計算方面與發達國家處於同一水準線，在量子精密測量方面發展迅速。

他表示，量子通信的發展目標是構建全球範圍的廣域量子通信網路體系。通過光纖實現城域量子通信網路、通過中繼器實現鄰近兩個城市之間的連接、通過衛星平台的中轉實現遙遠區域之間的連接，是廣域量子通信網路的發展路線。

中國的城域量子通信技術已初步滿足實用化要求，中國建成了國際上首條遠距離光纖量子保密通信骨幹網「京滬幹線」，在金融、政務、電力等領域開展遠距離量子保密通信的技術驗證與應用示範。在衛星量子通信方面，中國研製並發射了世界首顆量子科學實驗衛星「墨子號」，在國際上率先實現了星地量子通信，首次實現了洲際量子通信，充分驗證了基於衛星平臺實現全球化量子通信的可行性。

量子計算研究的核心任務是多量子比特的相干操縱。當前，量子計算研究已經實現「量子優越性」，即量子電腦對特定問題的計算能力超越傳統超級電腦，達到這一目標需要約50個量子比特的相干操縱。

2020年，潘建偉和陸朝陽等學者研製成功76個光子的量子計算原型機「九章」，推動了全球量子計算的前沿研究達到一個新高度，繼谷歌「懸鈴木」量子電腦之後，中國首次成功實現「量子計算優越性」的里程碑式突破。

然而，「中國在量子精密測量領域起步較晚，整體上相比發達國家存在一定的差距，但近年來已經迅速縮小了差距，在若干研究方向上與公開報導的國際最高水準相當。」潘建偉說。