佛光大學提供

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年底九合一選舉倒數，佛光大學今天邀集學者專家組成「六都、新竹市候選人電視新聞聲量統計」小組，宣布即日起，將針對國內12家電視新聞台啟動觀測統計，了解是否有獨厚特定候選人，未來每周對外公布。佛光大學副校長傅昭銘表示，希望透過此次觀測，提供民眾另一個觀察面向，並提醒電視台平衡報導。

距離選舉投票不到2個月，電視新聞近年每天都會報導各候選人最新動態，其中攻防激烈的六都和新竹市選情，不僅備受選民關注，各家電視新聞台報導時數也遠勝其他地區。

由佛光大學邀集國內學者專家組成的「六都、新竹市候選人電視新聞聲量統計」小組今天召開記者會，宣布即日起，將針對七大有線新聞台以及五家無線電視台，抽樣各電視台的午間和晚間兩個主要新聞時段進行觀測，並在啟動觀測一周後，未來每周對外宣布觀測結果。

傅昭銘表示，公正客觀報導候選人，是媒體不該也不能迴避的責任。希望透過這次的新聞觀測，提供社會大眾另一個媒體觀察的面向，也期望能提醒各家電視台，在採訪選舉新聞時能更全面的關照、平衡各地區報導的篇幅。

部分國內電視台被認為具有政治色彩，世新大學教授陳才表示，電視新聞演變至今，多元有餘而中立客觀不足。但我們不該僅憑一己的印象來判斷，而是應該用科學的方法驗證。

他說，此次「選舉新聞聲量統計」，就是在蒐集對各候選人報導的客觀數據，以了解是否有誰獨厚誰？南北報導是否失衡？等等問題。憑藉著科學客觀的數據分析，觀眾可以更清楚認識到他們所看的選戰報導內容。

今年選舉，各黨都沒有可以獨當一面帶領全黨氣勢的候選人，世新大學助理教授林佳欣預期年輕人投票率不高，傳統政黨支持者將會決定選舉的結果。她說，這些人多數依賴電視媒體，因此，確保電視媒體報導內容的公正客觀，至少是數量上的平衡就非常重要，「這也是為什麼我們要站出來的原因」。

有些媒體對特定候選人的報導總時長雖然不短，但台灣藝術大學教授賴祥蔚表示，報導內容是褒是貶還是刻意打壓？不只觀眾自有評價，電視台製播的時候也心裡有數。所以，這次的聲量統計，還會對電視新聞製播的內容做正、負面或者中立的評價。希望透過監督，讓新聞背後操縱者心中的那把尺，能夠中立客觀。

佛光大學教授柳金財強調，此次候選人聲量統計還有一個重點，要看看電視台是不是繼續重北輕南？中南部的候選人的政見是不是也能公平、正確的被報導？這也是觀測統計的另一項重要指標。