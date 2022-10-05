在北韓4日發射飛彈後，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）5日罕見掉頭重返東海。

南韓軍方今（5）日宣布，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）將在今日重新返回東海的國際公海區域，南韓軍方形容此舉「非常罕見」，因為雷根號上周才在結束韓美日聯合軍演後駛離該區域，在這麼短時間內重新部署相當不尋常，此舉意在展現韓美聯手應對北韓挑釁的決心。

綜合韓聯社、南韓「KBS World」報導，北韓昨（4）日清晨朝日本東北方向發射中程彈道飛彈（IRBM）引發國際社會撻伐，南韓軍方與美軍2度聯手發射飛彈回嗆，今日南韓聯合參謀本部（簡稱韓聯參）宣布，美國航空母艦雷根號將在今日重新返回東海的公海區域。

南韓軍方指出，雷根號重返東海的舉動「非常不尋常」，因為雷根號上周才在東海公海區域完成與韓日聯軍的聯合軍演，在這麼短時間內重新部署在朝鮮半島附近實屬罕見。

韓聯參指出，此舉是南韓及美國國防部於昨日協商後做出的決定，目的是應對北韓發射飛越日本上空的中程彈道飛彈，展現了韓美聯盟加強準備應對北韓挑釁與威脅的決心，以及果斷應對的堅定意志。

韓聯參強調，韓美將密切合作，同時密切關注北韓的動向，以防平壤進一步挑釁。

雷根號航母打擊群於9月25日駛抵釜山作戰基地，26日起展開為期4天的韓美聯合海軍演習，30日在東海的國際公海海域與日本海上自衛隊展開三邊反潛作戰聯合軍演。