減碳潮流下，太陽能、風能已為傳統發電之外的發展趨勢，富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，以歐洲為首，太陽能、風能已在全球起飛，到2050年，太陽能、風能有望成為全球主要供電來源，已是大勢所趨，建議投資人在投資組合中不可忽略綠電相關產業。歐美及亞洲主要經濟體，風能與太陽能已占總發電量相當比重。截至2021年底，在全球電力需求前100大國家中，太陽能與風能占總發電量10%~40%的國家已逾30國以上，主要為歐洲國家，如西班牙、希臘、德國、英國等國家，另外占比超過4成的國家更有丹麥與烏拉圭。顯示太陽能及風能已在全球起飛。

目前台股訴求ESG概念的掛牌ETF有7檔，分別為FT潔淨能源(00899)、富邦公司治理(00692)、元大台灣ESG永續(00850)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)、中信小資高價30(00894)、中信關鍵半導體(00891)。而富邦全球ESG綠色電力ETF(00920)在本月3日開募。

洪珮甄進一步指出，在達成各國2050年淨零排放目標下，電力供給預測上太陽能、風能將成為主要供電來源。至2050年，全球可再生能源發電量將成長8倍，全球占比由約3成上升至88%，其中以風能及太陽能為主，占比超過6成。美國政府目標2050年前太陽能供電占全美45%，年度太陽能產能須額外擴充至4倍。

此外，股神巴菲特也持續積極投資綠能，顯示這股再生能源趨勢已不可忽視。如2020年的「雙子星太陽能計畫」斥資10億美元投資太陽能電廠、2021年初提出39億美元發展太陽能與風力發電，號稱「綠能史上最大投資案」巴菲特旗下的波克夏哈瑟威能源公司(BHE)，預期至2030年將以風力與太陽能業務為主，整體再生能源資本支出比例將由29%大幅拉升至52%，其中太陽能與風能合計占比高達48%。