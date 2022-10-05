在零售業者上漲帶領下，日經5日開高，不過受到獲利回吐賣壓影響，正面臨兩萬七大關保衛戰。早盤結束時，日經指數收27,085.97點，漲93.76點或0.35%。東證收1,912.56點，漲5.67點或0.3%。

分析師認為，在美國5日小非農ADP就業報告出爐之前，市場比較偏向觀望，日經一上漲就可看見賣壓出現。

受到Uniqlo服飾品牌同店銷售量年增11%激勵，日本快時尚大廠迅銷上漲1.13%。在商品漲價以及秋冬換季需求強勁下，來店客數雖減2.9%，但平均消費卻大增14.4%。

ABC-Mart股價上漲4.01%，因為9月業績年增18.1%。預計這家鞋類以及體育用品商，可望藉由11月下旬開打的世界盃足球賽中獲利。

美國阿拉斯加天然氣開發公司表示，將與兩家日本公司商談合作生產氨氣的可能性之後，東洋工程漲1.38%，三菱商事也漲 0.26%。