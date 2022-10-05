在歷經艱困的協商之後，西班牙內閣周二敲定了2023年預算草案，並決定增加社會和軍事支出，以及延長了免費鐵路通行證的實施。

目前西班牙聯合政府中地位較低的合作夥伴、極左翼的Unidas Podemos，就大力推動在預算中對弱勢選民發出明確訊號，例如對家庭的援助和對富人徵稅。

經濟部長Nadia Calvino強調財政責任，以及社會正義、現代化和經濟效率為預算的核心原則。

其中一項令人注意的措施是將中短程距離的免費火車旅行證延長到2023年，該措施的成本將在7億歐元。

預算部長Maria Jesus Montero說，政府將研究相關資料，包括人們將開車換成坐火車，是否可能減少二氧化碳排放，以決定是否將此一措施變成永久性措施。

部長也說，政府將考慮延長一些措施，以對抗烏克蘭戰爭對能源價格和通膨的影響，例如延長對汽油的退稅。

西班牙在今年六月的北約會議上也同意，2029年前會將國防支出占GDP的百分比，從1%增加到2%。預算在一定程度上將提高用於軍事裝備的現代化，並優先考慮與西班牙公司簽訂合約。

經濟部長Nadia Calvino在周一提出對2023年GDP預測，為成長2.1%，低於此前的2.7%預估；債務與GDP比例為115.2%，與七月的預測一致。