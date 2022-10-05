香港天后級女歌手彭羚，靠著《如夢初醒》、《囚鳥》等代表作歌曲，橫掃各大頒獎典禮女歌手獎項，在90年代的歌壇紅極一時，並與天后王菲齊名，不過在當紅之際嫁做人婦，就此退出樂壇，將重心放在家庭上的她，鮮少公開亮相，近來53歲近照曝光，只見她身材保養得宜，狀態維持的相當好，引發網友熱議。

彭羚多年前在油畫展中被歌手趙慧珊巧遇，當時淡妝入鏡的她，肌膚光澤透亮，狀態維持相當好，事隔幾年後，香港知名作詞人黃偉文，昨(4日)曬出與彭羚在英國的合照，只見她一襲黑色裝扮，顯得氣質出眾，平時熱愛運動的她，不僅身材依舊纖瘦沒有走樣，容貌也不見衰老跡象，加上氣色頗佳，與當年在歌壇的模樣幾乎沒有差異，讓人難以想像她目前已經53歲，更讓大批歌迷再次見到她的迷人風采。

彭羚1988年出道，憑單曲《我心深處》在樂壇嶄露頭角，1993年一首《情難自制》躍身為各大排行榜冠軍，演藝事業就此攀向高峰，1995年後推出《如夢初醒》、《隨愛而飛》、《羚的特集》、《窗外》等專輯，皆創下白金銷量，更橫掃各大頒獎典禮，聲勢直逼當年歌壇天后王菲、林憶蓮等人，正式躋身香港天后行列，不過與音樂人林海峰結婚後，便逐漸減少演出機會，小女兒出生後，便將重心放在家庭上，就此淡出歌壇。