迎接西洋萬聖節，85度C與六福村獨家聯名推出三款限定版蛋糕，分別是萬聖小惡魔、淘氣幽靈切片小蛋糕，和6吋的萬聖狂歡鎮等，款款超萌搞怪，讓人愛不釋手。10月6日到10日31日全台85度門市開賣，消費者只要購買聯名款整模蛋糕-萬聖狂歡鎮，即可獲得六福村雙人門票798元優惠小白單，另外，只要85APP註冊會員購買任一聯名蛋糕，還能加碼免費抽門票和住宿券，全台限量7萬3千顆，預估銷售額670萬。

以「萬聖節狂歡鎮」為主題，今年85度首度與六福村聯名，特製三款造型蛋糕，上頭不僅有可愛的六福村哈比，還有Q版噬血大惡魔一起玩耍。超精緻的外型、濃郁可口的內餡設計，10/6起歡樂登場至10/31，只要到85度購買聯名款整模蛋糕「萬聖狂歡鎮」，即可獲得六福村雙人門票798元優惠小白單（原價1,998元，限量售完為止），除了小白單優惠，現在註冊85APP購買任一款萬聖節聯名蛋糕，結帳時報會員電話，還可加碼抽兩大好禮！10/6（四）到10/26（三）周周抽免費成人門票，共36名（1名2張），10/6（四）到10/31（三）抽六福莊平日剛果藍天二人住宿券共2名（1名1張）。