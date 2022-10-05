京東消費及產業發展研究院4日發佈十一假期消費洞察報告，顯示從10月1至3日，全大陸各地伴隨假期讓消費活躍，家庭型消費比重提升，服務消費成為新的趨勢，戶外消費增長迅速，整體呈現增量、升級並存的良好勢頭。其中品質化、智慧化、精細化的產品成為家庭消費升級主要方向，像是洗鞋機消費較2021年同期增長7倍，烘乾機、洗地機也取得約3倍成長。

同時廚房作為重要的生活場景，相關品類增長迅速，例如電動榨汁機、氣炸鍋，咖啡機、製麵機等廚房用品平均較上年同期的年增速超過50％。

此外，戶外和騎行愛好者自然不會放過這個秋高氣爽的假期，戶外鞋服、戶外裝備、滑輪滑板和騎行裝備的銷售額均較2021年假期年增超過50％，帳篷銷量年增98％，野餐用品成長118％。

尤其騎行作為2022年最火熱的戶外項目之一，相關消費在假期進一步提振，整體消費較2021年增長超60％，其中以公路車最受歡迎、增幅達273％，山地車和城市自行車增長超過50％，並帶動自行車配件和騎行服的增速超過170％。