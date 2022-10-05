「姜仁惠醫師油畫展」共展出28幅油畫作品。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

「姜仁惠醫師油畫展」共展出28幅油畫作品。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院董事長童瑞年也到場欣賞展覽。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

台灣首位開發經導管動脈化學栓塞法治療肝細胞癌的醫師姜仁惠，2011年退休後學習油畫多年，她將旅遊各國所見到美麗風景，以及生活周遭常被忽略的美，以畫筆呈現在畫布上，即日起自10月30日止，其個展在童綜合醫院梧棲院區地下1樓轉角藝術空間展出，歡迎民眾前往新欣賞。

醫師姜仁惠曾在1981年到日本學習肝動脈栓塞術治療肝癌，回台後經由這項醫療技術治療無數病患，是台灣首位開發經導管動脈化學栓塞法來治療肝細胞癌的專家，亦是消化系放射學界的先驅。

姜仁惠表示，自從2011年退休後，為了不讓時光悄然流逝，決定繼續做點自己最熟悉的工作，有系統的整理書本、文獻，每周一次與年輕醫師一起研討，讓他們對影像醫學更完整、更快速學習。

此外，她把多年想畫的材料加以整理作畫，也參加繪畫協會，廣交畫友，充實生活內容和樂趣，作品定時展出是自我要求的一部份，相信只要發現身邊之美，就會更幸福快樂。

姜仁惠學習油畫多年，師承台灣藝術大學美術系的許敏雄教授，在繪畫創作上不斷耕耘，一直不斷自我要求成長突破，繪畫取材於自然並禮讚萬物，將旅遊所見山光水色或生活周遭百態化作動人的篇章，凌雲煙嵐、林相蓊鬱、繁花綻放等都是姜姜仁惠藝術創作之美，讓欣賞者都能感受到油畫獨特又立體的魅力。