新冠疫情流感化，餐飲業終於迎來曙光，瓦城泰統原本2021年邁向美國市場的海外展店計畫也將重啟，董事長徐承義宣布，2023年第3季於南加州開出美國首店。徐承義更有信心地表示，瓦城泰統集團將於今年下半年起擴張事業版圖，並喊出2025年200家據點的具體目標，一方面持續國內市場拓點，更積極走向海外市場。

徐承義表示，美國目前泰國菜系餐廳店數約5000家，單一品牌的連鎖店更不超過5家，乃瞄準此市場需求，美國首店依舊會以集團發展的「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，配合在地化的消費需求，以瓦城「一致的美味」躍上國際，征服美國饕客的味蕾。

徐承義表示，儘管近三年來台灣餐飲業受疫情嚴重影響，但瓦城泰統集團因應市場變化的靈活度與穩定性反而更高，所以在不裁員、不減薪、保障同仁工作權的堅持下，瓦城全體同仁創新的腳步從未停歇，所有計畫也在疫情即將解封下快速接軌，穩健地邁開下一步。徐承義說，要以集團獨一無二的競爭力為傲，東方爐炒連鎖化系統絕對是瓦城能夠積極拓點與快速布局海外的秘密武器，更凸顯了集團的競爭優勢，更期勉未來能夠成為台灣餐飲業的典範。

瓦城泰統於疫情期間迅速調整營運策略、不斷推出應變措施，今年7月重回營運成長軌道，創下年增率近97％佳績，座落在桃園中壢、樓地板面積接近五千坪的瓦城全球研發中心，將領先餐飲界在2023年下半年正式啟用。

徐承義表示，該中心包括有統籌各店食材的「資源運籌中心」、把關食品安全衛生的「食品安全中心」、藉獨家數據庫開發料理的「新品牌研發中心」、培訓更多廚藝人才的「廚藝學院」以及控管集團物流系統的「物流管理中心」共五大部門，完工後不僅能服務500家店，也將是集團未來飛快成長的堅實後盾，更是集團跨足海外市場最雄厚的台灣基地。

徐承義表示，台灣應該有更多的餐飲業能深刻考慮企業規模化的基礎工程，全球研發中心規劃多年，是瓦城32年一步一腳印的結晶，全新的規畫思維與運營將乘載著未來的夢想，築夢踏實。徐承義默認其一貫蹲馬步的經營性格，在此次全球研發中心成立與拓展美國市場的前置準備中一覽無遺。