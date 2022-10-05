UPS 醫療保健宣布於台灣啟用高專業化醫藥運輸服務 UPS 尊榮服務 (UPS Premier)，結合業界最高規格的貨態追蹤、優先指定與復原機制，將攸關病患性命、具時效性與嚴格溫度要求的醫藥產品及時送達目的地。UPS 表示，在台灣已推出眾多產品與解決方案，非常高興能再增加一項業界領先的服務供客戶使用。

根據經濟部工業局2022生技產業白皮書，2021 年台灣生技產業營業額為新臺幣 6665 億元，約較 2020 年成長 10.9％，此成長率創下近十年來的新高。隨著生物製劑、特殊藥物以及依據病患基因特性的個人化用藥技術持續發展，精準物流的需求也隨之大幅成長，以便能支援遞送更多攸關病患性命、具時效性與嚴格溫度要求的醫藥或生技產品。

UPS 醫療保健總裁 Wes Wheeler 表示：「為客戶處理須優先配送的病患救命藥品時，貨物透視性與可追蹤性至關重要。藥品能否快速送達且全程精準追蹤、監控和定位，與病患的性命息息相關。這兩年多來，UPS 尊榮服務已將數以億計的 COVID-19 疫苗運往世界各地，準時送達率近乎百分之百。」

UPS尊榮服務在全球市場的方案分為三種選項，目前在台灣提供 UPS 尊榮金色服務 (UPS Premier Gold)。服務內容包括加速處理與「先進先出」(first-in first-off)；貨物標籤結合 UPS 專利研發的先進網狀網路 (Mesh) 感測器，將透視性控制在 3 公尺內，從而在 UPS 運輸網絡中能全程以近乎即時的方式監控貨物。

而相關服務的其他優勢包括加速包裹復原流程，若運輸過程中出現需要調整的狀況，人員將依據寄件人事先提供的指示靈活應變，並同時支援當日送達。UPS 尊榮服務可依據特定貨物運輸需求，提供從室溫到冷凍的精準溫控環境。貨物由具備專業知識的團隊 24小時全天候即時監控，確保全程符合藥品運輸規範，以防變質、傾倒或毀損，避免客戶因需要重新運送而蒙受損失。

UPS 北亞區總裁 Daryl Tay 表示：「台灣的精準醫療與智慧醫療的商機持續蓬勃發展，UPS 尊榮服務的推出將協助醫療保健產業確保其醫療用品和藥品，在運送過程同樣秉持客戶（患者）至上的原則。UPS 尊榮服務是我們第一個結合高透視性、可追蹤性、精準控管、快速復原與國際報關優先處理等特色的服務項目，改寫關鍵物流業的期望與可能性，並帶來嶄新的客戶體驗。」