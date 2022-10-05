圖為「第二屆廣播金音獎」舉行頒獎典禮，台語歌手黃思婷(右)以及高向鵬特前來表演。(本報資料照)

曾獲金曲獎最佳演唱組合的台語唱將高向鵬，去年參加家族聚會，凌晨搭車回家過馬路時不慎跌倒昏迷導致昏迷，時隔將近一年，近日卻傳出他逝世的消息，享壽67歲，讓粉絲及好友十分難過不捨。

據悉，高向鵬熟識的友人透露，他是在4日上午離世，家屬正在準備後事，高向鵬的遺體會運回老家台東，一切靜待家屬宣布告別式時間。

黃思婷與高向鵬情同父女，擁多年好友誼，黃思婷哀痛表示：「老爸真的很捨不得你就這樣離開我們了，你那樂觀爽朗的笑容我永遠忘不了，現在你就帶著我們對你滿滿的祝福到菩薩身邊，祝你一路好走。」

江志豐一聽聞高向鵬過世消息，難過表示很不捨大牌哥，但他已解脫了，願大牌哥在天上可以自在的雲遊。因為他的姊姊龍千玉緣故，江志豐很小的時候就認識高向鵬，過去也曾幫他製作過6張專輯，其中高向鵬的金曲〈你是我兄弟〉就是江志豐製作的，江志豐並說：「一直以來我們都是酒友，大牌哥個性樂觀開朗，生病期間，我們曾視訊，他聽到我的聲音，眼角泛淚，我不敢哭，怕大牌哥不開心，他走了，我失去一位好大哥，很感謝哥哥從你身上我學到很多，再次的感謝哥哥。」

龍千玉今不捨表示：「我與高向鵬都是豪記的第一代歌手，他就像我親哥哥一樣，前陣子得知他拔呼吸器後，一度好轉，以為不久又能跟大牌哥再聚聚，怎料病情急轉直下，大牌哥走了，內心非常的不捨，他永遠在我的心中，大牌哥沒有病痛了，他很愛歌唱，在天上可以自在的歌唱了，大牌哥永遠在我心中。」

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