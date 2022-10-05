俗話說「風水輪流轉」，隨著時序進入10月，運勢也有了不同的變化。運勢命理網站《靈匣網》分析12生肖10月事業運排行榜，其中生肖兔運勢最好，只要堅持奮鬥，成功就在不遠處，而生肖龍、生肖猴運勢較低迷，應避免為了工作熬夜，當心過勞。

TOP12：生肖猴

生肖猴10月可能會為了突破業務量而熬夜，不顧身體受不受得了，幾杯咖啡下肚確實能夠提神，但時間久了只怕身體和精神會來一場集體罷工。

TOP11：生肖龍

生肖龍10月在工作上會面臨不小的挑戰，特別是面臨新業務、新環境者，可能會有點不知所措，其實不用太緊張，向前輩多多請教，就能找到快速上手的最佳途徑。

TOP10：生肖豬

10月對生肖豬來說是好事多磨的一個月，處理任何事物都像在考驗你的耐性，因此只要有耐心，並抱持勢必能完成的決心，就能將每件事都處理妥當。

TOP9：生肖狗

生肖狗10月上半月創新意識非常強烈，但是思維比較雜亂，難以整理出一個確切可行的方案，不過下半月有機會得到貴人的提點，在工作上助你一臂之力。

TOP8：生肖雞

生肖雞10月容易受到外界資訊干擾，導致工作精力被分散，心不在焉的表現可能會讓主管對你產生不滿，因此盡快進入工作狀態是當務之急。

TOP7：生肖羊

生肖羊10月可能因為做事缺乏計劃性，而出現前期悠閒輕鬆，後期緊張忙碌的狀況，建議工作前先簡單訂定計劃，才能有效率的完成工作。

TOP6：生肖馬

生肖馬10月上半月工作順利，壓力較小，不妨好好享受這份輕鬆自在，不過下半月的工作任務會比較繁重，還是要提高警覺，以免因為粗心而出差錯。

TOP5：生肖虎

認真負責的工作態度，讓生肖虎在工作崗位上有良好表現，也給主管留下不錯的印象，不過10月要注意和同事相處時不要太過理性，否則會顯得有些不近人情。

TOP4：生肖鼠

生肖鼠10月的事業運有些起伏，面臨職場變動的機率較高。或許調動會讓你感到有些不安，但變動並非全是壞事，反而是能鍛鍊自己和累積經驗的好機會。

TOP3：生肖牛

生肖牛10月初可能會遇到一些棘手的問題，但在同事的幫助下很快就能解決，此外下半月運勢轉強，有利推行新計劃，出色的表現也會讓主管對你刮目相看。

TOP2：生肖蛇

生肖蛇工作踏實，喜歡按照計劃處裡每件事，從而降低出錯率，因此工作效率提高不少。雖然10月也有遇到難題的時候，但在同事的幫助下都能順利完成。

TOP1：生肖兔

生肖兔10月和同事間相處愉快，提案也容易得到肯定的答案，只要養足精神、堅持奮鬥，那麼成功就在不遠處。