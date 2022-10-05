即將迎來報復性旅遊，航空客運春燕到來，法人認為，國際航空公司客運事業已轉單季獲利，台灣壓抑3年的客運需求將大幅復甦，並且客運供需失衡將進一步推升票價，而第四季貨運季節性需求運價有撐，貨運第二季低點已過，看好航空雙雄2023年的獲利表現。

國慶連假後，10/13「0＋7」正式上路，而受惠歐美留學及歐美出境旅遊，華航(2610)、長榮航(2618)客運承載率持續恢復，7、8月營收呈現雙位數年成長，長榮航營收連續兩個月站上今年最高，華航也在相對高檔位置。

日本在10月11日取消入境人數限制及恢復免簽觀光自由行，國人最愛旅遊的日本線解禁，預料將帶動航空雙雄客運營收強勁復甦。法人認為，華航疫情前客運營收33％來自東北亞，相對同業僅19％，更有利華航第四季客運表現。

傳統第四季為航空貨運旺季，第三季低迷情況有機會反轉，主要來自電子新產品出貨及年底歐美假期，而北美航線客運尚未全面復甦，需求仍在，使得近期航空運價跌幅速度低於海運，第四季貨運的營收下行機率降低。

法人認為，假使在客運量、燃油量、貨運價格及貨運量都恢復至疫情前的水準，而客運價格較疫情前成長2成、燃油價格落在120～130美元/桶左右的假設前提之下，長榮航EPS水準約3.5~4元，華航EPS水準約2元以上。在客、貨運獲利趨勢互抵的情況下，倘若未來客運增長速度高於貨運下滑速度，航空公司EPS有望高於預期數字。