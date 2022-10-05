根據周二披露的監管文件，特斯拉執行長、全球首富馬斯克再度改變心意，願意再以原本提出的每股54.20美元、總價440億美元收購社群平台推特（Twitter）。

這意味著在纏訟數個月後，這項交易終於有望塵埃落定，受此激勵，推特周二股價大漲22.24%，收在52美元。

該社群媒體公司發布聲明證實已經收到馬斯克的來函，並表示「公司的意向是以每股54.20美元價格完成交易」。

消息人士透露，最快雙方可能在周五達成協議。

在彭博率先報導馬斯克打算以原訂方案收購推特後，盤初推特股票一度暫停交易。

根據美國證券交易委員會（SEC）披露的文件，馬斯克周一致函推特，通知他打算履行4月25日達成的收購協議。當時雙方在達成協議後，也在當日公告這個消息。

但不久後馬斯克就想要退出，並在7月正式通知推特其終止收購協議的意圖。推特於是向法院提起告訴，試圖迫使馬斯克完成交易。此案原訂於10月17日在德拉瓦州衡平法院（chancery court）展開審理。

根據馬斯克的律師、Skadden Arps律師事務所的Mike Ringler於10月3日寄給推特律師團的信函，馬斯克願意完成這項在4月25日敲定的交易，只要他獲得銀行承諾的債務融資，以及德拉瓦州衡平法院立即中止所有針對他的訴訟行動。

但專家表示，在確認馬斯克這一次確實會兌現承諾之前，推特不太可能撤銷法律行動。此外，德拉瓦州法院主審法官尚未對此發表意見，其發言將影響本案走向。