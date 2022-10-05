王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）曝查爾斯秘密為梅根取綽號

薩塞克斯公爵夫人梅根很有主見，向來不輕易屈服，而早在她嫁入英國王室時，現任英王查爾斯就知道這點。

據娛樂線上（ETonline）和《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）在新書《新王室》（The New Royals）中寫道，由於當時查爾斯認為，梅根能堅守個人立場，兼具韌性和彈性，認為她很像金屬中的「鎢」，因此幫未來兒媳取了「湯絲頓」（鎢，Tungsten）這個綽號。

而梅根在女王辭世後，首度錄製播客節目「原型」（Archetypes），和CNN華裔美籍記者淩志慧，還有韓裔美籍喜劇演員趙牡丹談到潑婦的刻板印象時，意有所指地說，「無論任何社會框架怎麼告訴你，都請做自己！」她並要聽眾，別管那些來自小地方的大聲音。

而這番談話令聽眾好奇，她是不是藉由探討人該如何定義自己，卻暗暗打臉英國王室。今年8月梅根說，她和哈利很高興離開英國，而她在接受《The Cut》雜誌專訪時透露，哈利告訴她，他已經「失去了」父親查爾斯。

事實上，妮可說，早在2018年2月梅根首度和哈利、威廉，還有大腹便便的凱特公開在「王室基金會論壇」（Royal Foundation Forum）露面時，就以在電視界磨練的技巧，展現出優雅，熱情和風趣的一面。據消息人士說，威廉和凱特頓時醒悟到，梅根充滿自信，十分幹練，並令人印象深刻。

而梅根婚前和父親鬧翻，女王曾勸她，要趁婚前把問題解決，可是由於梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）接受專訪，父女不和的消息傳出，結果雙方關係變得更僵。最後湯瑪斯以心臟要開刀為由，沒有出席女兒的婚禮，而由查爾斯代他牽著梅根走紅毯，親手把她交給哈利。