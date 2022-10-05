薩塞克斯公爵夫人梅根很有主見，向來不輕易屈服，而早在她嫁入英國王室時，現任英王查爾斯就知道這點。
據娛樂線上（ETonline）和《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）在新書《新王室》（The New Royals）中寫道，由於當時查爾斯認為，梅根能堅守個人立場，兼具韌性和彈性，認為她很像金屬中的「鎢」，因此幫未來兒媳取了「湯絲頓」（鎢，Tungsten）這個綽號。
而梅根在女王辭世後，首度錄製播客節目「原型」（Archetypes），和CNN華裔美籍記者淩志慧，還有韓裔美籍喜劇演員趙牡丹談到潑婦的刻板印象時，意有所指地說，「無論任何社會框架怎麼告訴你，都請做自己！」她並要聽眾，別管那些來自小地方的大聲音。
而這番談話令聽眾好奇，她是不是藉由探討人該如何定義自己，卻暗暗打臉英國王室。今年8月梅根說，她和哈利很高興離開英國，而她在接受《The Cut》雜誌專訪時透露，哈利告訴她，他已經「失去了」父親查爾斯。
事實上，妮可說，早在2018年2月梅根首度和哈利、威廉，還有大腹便便的凱特公開在「王室基金會論壇」（Royal Foundation Forum）露面時，就以在電視界磨練的技巧，展現出優雅，熱情和風趣的一面。據消息人士說，威廉和凱特頓時醒悟到，梅根充滿自信，十分幹練，並令人印象深刻。
而梅根婚前和父親鬧翻，女王曾勸她，要趁婚前把問題解決，可是由於梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）接受專訪，父女不和的消息傳出，結果雙方關係變得更僵。最後湯瑪斯以心臟要開刀為由，沒有出席女兒的婚禮，而由查爾斯代他牽著梅根走紅毯，親手把她交給哈利。
文章來源：King Charles' Nickname for Meghan, Harry’s Obsession with Privacy and More Bombshells from ‘The New Royals'
文章來源：Did Meghan take a veiled swipe at the royal family in her first Archetypes podcast since the Queen's death? Duchess tells listeners to 'be yourself no matter what any societal framework tells you' and disregard the 'loud voice coming from a small place'
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