入秋時節正是品蟹最佳賞味期，台北遠東香格里拉即日起至10月31日，於上海醉月樓和香宮聯手推出「金秋蟹宴」，集結當季肥美蟹種，例如玫瑰蟹、紅蟳、日本松葉蟹、大沙公、花蟹等，以清蒸、火炒、酥炸、入餡等料理方式，呈現多元品蟹體驗。上海醉月樓由賴忠舜主廚掌杓，以滬式手法變化出多款佳餚，像是玫瑰蟹干貝粥、香辣鮮玫瑰蟹和花雕芙蓉蒸玫瑰蟹等各式美味佳餚，而連續五年榮獲台北米其林指南推薦的香宮，則由新上任的廖晉輝主廚以精緻粵式手法詮釋，首推百花松葉蟹鉗、松露油蛋白清蒸紅蟳等美味料理。

上海醉月樓「香辣鮮玫瑰蟹」訂價2,880元，主廚將新鮮玫瑰蟹切塊下鍋油炸後撈出，利用剛酥炸過的蟹油炒蛋，並加入香辣醬、紅蔥頭及蒜頭增添風味，再將蟹件加入後燜炒至入味。鮮甜的玫瑰蟹肉帶著濃郁香氣與微辣口感，搭配滑嫩炒蛋，標榜齒頰留香。

「花雕芙蓉蒸玫瑰蟹」2,880元，做工繁複細膩，先清蒸沙公並淋上味甘醇厚的花雕酒，另起一鍋以香氣四溢的蝦汁湯蒸芙蓉蛋，最後再將清蒸後的玫瑰蟹放置於芙蓉蛋白之上，清甜蟹肉散發淡淡酒香。

香宮推薦秋蟹料理「百花松葉蟹鉗」1,680元，以號稱日本三大蟹王之一的松葉蟹，將其最緊實Q彈的肥美蟹鉗肉，包裹新鮮現打的蝦漿，再裹上麵包糠酥炸至表面金黃，蟹鉗與蝦漿飽滿彈牙且香氣十足，搭配主廚特製糖醋醬，酸甜夠味「松露油蛋白清蒸紅蟳」1,880元選用擁有豐富蟹黃的紅蟳，將紅蟳先放置鍋內清蒸至七分熟後加入蛋白及高湯，最後再將紅蟳蒸至全熟，簡單清蒸的方式烹調，呈現紅蟳的極鮮美味與細緻甘甜的肉質，飽滿的蟹黃越嚼越香，而特別淋上頂級松露油，讓風味更添層次。