全聯「愛從1開始」零錢捐活動，第四季與財團法人勵馨社會福利事業基金會攜手合作，全聯佩樺第三度與勵馨基金會合作，並邀請陳漢典化身公益大使，以「一圓就學夢，助學家暴童」理念力挺兒少，「勵馨家暴兒少助學計畫」募款活動正式起跑。

昨（4）日舉辦「愛，從1開始」記者會，邀請陳漢典擔任公益愛心大使，與全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，共同呼籲民眾捐出零錢或PX Pay點數，全台一起攜手支持「一圓就學夢，助學家暴童」，期盼能夠集結社會大眾的關懷與資源，還給兒少一個機會，讓逆境兒少在脆弱的處境中，逐漸累積能量，建立人生發展資本。全聯延續過往，在記者會上率先拋磚引玉捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）為募款活動暖身，邀請民眾於全聯門市用零錢做愛心，民眾捐款金額也將全數捐贈勵馨基金會。

據衛福部統計，台灣每年約有近8萬起兒少保護案件，其中有許多孩子，因為長期面對家暴、性侵、性剝削等遭遇，自幼就身處在不利於成長的失功能家庭環境中，承擔著因童年逆境而造成的創傷影響風險。勵馨基金會超過30年來，為脆弱處境中的逆境兒少持續提供的生命希望，完整建構一系列專業的兒少服務，讓孩子們能夠有足夠的資源，在困境中仍能載著夢想希望往前走，期盼能夠集結社會大眾的關懷與資源。

全聯攜手勵馨基金會「勵馨家暴兒少助學計畫」零錢捐募款計畫於10月1日起跑，全聯期望藉由「愛，從1開始」零錢捐這樣的公益活動，將這份愛心擴及全台灣各個角落。