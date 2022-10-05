昨日國民黨立委曾銘宗於行政院會質詢時表示，農委會111年度1至8月的政策宣導費用為5341萬8824元，當中20％和19％分別由三立與民視得標，質疑圖利特定媒體，並將標案化整為零、分批辦理來規避採購法。農委會表示，按月公告各項政策宣導執行項目，絕非將預算化整為零為個別採購項目。

農委會指出，農委會辦理相關政策宣導計畫，是依據「預算法」第62之1條規定，於預算書表內專項編列妥適政策宣導經費及金額後據以辦理。111年度該會政策宣導法定預算約為1.17億元，各項計畫工作皆依據政府採購法規定，採公平客觀公正的採購程序，由得標廠商執行相關工作。

農委會指出，上述重點工作包含重要動植物疫病防堵、農業保險、農民職災保險、農民退休儲金、畜禽產業結構調整等各項政策行銷宣導，為使政府預算公開透明並得以及時監督，立法院於100年審議中央政府總預算時通過決議，要求各部會「於預算執行時有預算法第62條之1所定『政策宣導』之『廣告』者，應按月將預算動支情形（含廣告之主要內容、刊登或播出時間、次數及其金額、托播對象等）予以彙整，透過網際網路予以公開，並函送立法院相關委員會」。

此外，委員所持資料即為該會依據此決議事項按月彙整的資料，且為符合採購程序規定內之計畫工作，並非委員所指將預算化整為零的個別採購項目，農委會謹守財政紀律及各項法規規範，並依法向立法院呈報，絕不可能有化整為零之情事。