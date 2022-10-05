A FAN JUMPED OFF THE RAILINGS TO TRY AND GET THE BALL IF IT FELL ON AARON JUDGE’S 62ND HOME RUN 😂😂😂😂 #YANKEES #AARONJUDGE pic.twitter.com/0fKYuIhVNq — Marky Mark (@markkberger) October 5, 2022

美聯單季全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）的第62轟沒能出現在洋基球場，最後落在德州阿靈頓的全球人壽球場、左外野372呎牆邊的觀眾席。一位球迷甚至冒險跳出欄杆撿球，但是最後落在另一個位置更好的球迷手裡。

《美聯社》報導，接到這顆球的幸運球迷坐在外野第31區、第1排3號，他被安全人員帶到另一處，經由聯盟認證他的球。他即將要發大財了，這顆全壘打球保守估計值200萬美元（新台幣6369萬）。幸運球迷名叫Cory Youmans，是德州達拉斯的費雪投資公司副總裁，也是遊騎兵的球迷，他對記者說：「我還沒想好要怎麼處理這顆球。」

跳出欄杆的球迷沒有受傷，他因為違規而被請出球場，畢竟是200萬美元，他冒險跳出去也是可以理解的。另還有球迷接到賈吉的界外球，趕緊拿出手機自拍留念、打卡向親友炫耀。今日更被資深電台主播史特林（John Sterling）稱為「審判日」。

賈吉拿不回這顆球也沒關係，他今年冬天就要拿到更大的一筆錢了，美媒CBS分析賈吉不只是很會打全壘打而已，他本季在中外野的守備有目共睹。依照FanGraphs版本的勝利貢獻值（WAR）計算，賈吉是繼國聯全壘打王邦茲（Barry Bonds）之後、美聯半世紀以來首位WAR突破11的球員，他最快再過幾周就可成為下一個「3億男」。