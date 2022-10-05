歌手陳秋霞早年曾演出自傳電影《秋霞》，榮獲第14屆金馬獎最佳女主角，後來她來台發展，還曾與鍾鎮濤（阿B）交往，分手後1981年陳秋霞宣布嫁給大馬富商鍾廷森，2016年陳秋霞罹患乳腺癌，低調抗癌一年才公開此事，最近她在臉書分享自己滿頭白髮近照，雖模樣老了不少，但現年64歲的她氣質依舊。

陳秋霞當年獲得金馬影后獎項，創下當時從影演員年齡最短的影后紀錄，她也因為該片和鍾鎮濤假戲真做交往，可惜兩人後來不敵聚少離多分手。41年前陳秋霞和身家超過百億的「鋼鐵大王」鍾廷森結婚，兩人育有3女，婚後陳秋霞淡出演藝圈，2017年參加活動時才自曝1年前被醫師宣判罹患乳腺癌。

陳秋霞曬出和劉文正合影。（圖／翻攝自Chelsia Chan 陳秋霞臉書）

當時陳秋霞受訪透露，為了抗癌已切去左邊乳房腫瘤，並笑說自己年紀大了，對外觀美醜已經不太在意，因此也沒打算去做乳房重建手術，媒體開玩笑說她原本身材好，如今是否感覺少了「沉重負荷」？她則樂觀大笑說：「沒有，我一直都不是那種類型，所以重不重建對我而言沒差」。

陳秋霞曬近照，頂著一頭白髮的她氣質仍相當優雅。（圖／翻攝自Chelsia Chan 陳秋霞臉書）

在治療的過程中，陳秋霞在4個月內接受了8次化療，導致她掉髮、舌頭變黑，但她動刀沒有提前告知老公，就連手術後的傷口也不願意讓鍾廷森看到，只要老公知道自己現在沒事了就好，而她未來10年仍需服藥抑制癌細胞，希望大家看了她的故事能有警惕，多注意身體健康。

陳秋霞2016年罹患乳腺癌，如今仍須追蹤服藥治療。（圖／翻攝自Chelsia Chan 陳秋霞臉書）