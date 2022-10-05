據香港01報導，北京馬拉松因新冠疫情已停辦2年，主辦方3日宣布，今年將於11月6日恢復舉行。根據組委會規定，大眾選手只開放給北京常住人口報名，選手於起跑後不必戴口罩，防疫要求包括選手報名時需完成疫苗接種及比賽前後接受核酸檢測等。

北京馬拉松由中國田徑協會與北京市體育局主辦，這是北京馬拉松因疫情在2020年和2021年改為線上賽以來，首次確認恢復比賽。

本屆北京馬拉松參賽規模3萬人，只設42.195公里馬拉松項目，賽事的起點為天安門廣場，終點為奧林匹克公園景觀大道，比賽路線沿途經過東城區、西城區、海淀區、朝陽區。

本屆北京馬拉松面向的大眾選手，僅限年滿20歲的北京市常住人口，還要求在過去4年期間，馬拉松賽完賽有效成績在6小時內或半程馬拉松賽完賽有效成績在3小時內。此外，組委會還將邀請國內優秀專業選手作為賽事特邀運動員參加比賽。

選手須符合多項防疫政策要求，其中包括須在領取參賽物品前7日內未離京且領物後至比賽日期間不離京；賽前10日內流行病學史篩查無異常；健康碼無異常；完成全程新冠疫苗接種；在領取參賽物品當日，出示24小時內核酸檢測陰性證明。

此外，選手須在賽前7日內每日登錄賽事官網進行個人健康情況申報；在11月6日比賽日入場時，出示24小時內核酸檢測陰性證明，並在賽後48小時內完成一次核酸檢測。

在賽事期間，選手須佩戴口罩，保持1米以上社交距離，起跑後可以不佩戴口罩。