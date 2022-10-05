台灣首個身心障礙者家長自組團體「心路基金會」於今年成立達35週年，600人團隊每年服務6千位心智障礙者，35年來累積協助高達3.7萬個家庭，讓照顧者能安心重回工作崗位，以去年2021年為例，心路服務幫助5300個身心障礙者家庭，讓主要照顧者能重返職場，相當於貢獻2.47億經濟效益。

如疫情期間，由於機構參訪暫停，心路將輔導心智障礙者自立工作的場域「庇護工場」產線線上化，讓各地機構團體或支持者們得以線上參訪，學習心路經驗。同時也將過去10年支持障礙者所累積發明的近百套教材與輔具，精選33件分享於心路網站上。

如5歲的星橙，因患有腦麻影響學習，照顧者須花上好幾倍時間陪伴，在心路基金會專業輔導後，讓星橙學習自己抓取食物放入嘴巴，這看似平凡的動作，卻是星橙一家人的教育里程碑。

疫情期間，心路基金會更結合影片與線上課程推動居家療育「宅早療」，持續遠距關心需要的家庭、學童，自2021年起服務超過300人，然而因疫情停課，心路不但少了政府補助與學費收入，但服務並不因此中斷，而大眾捐款意願及額度亦受到疫情與大環境影響，目前年度善款缺口已逾4千萬元。

心路基金會表示，心路以提供0至6歲早期療育、15歲以上職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等完整專業支持，35年來從未停止，希望持續爭取大眾善款支持「Better Together 一起更好」的理念服務。