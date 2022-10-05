亞洲跨境旅遊的快速回溫，全球領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook與瑞士國家旅遊局攜手合作，提供精選促銷活動，包括瑞士通行證最高71折的優惠，藉此吸引更多旅客到瑞士旅遊，這也是疫情後Klook第一次串連多個當地市場團隊與歐洲旅遊機構展開合作；根據Klook平台數據，光是今年夏天平台上瑞士旅遊商品的搜尋量就增加了近5倍，主要搜尋來自新加坡、泰國、韓國和馬來西亞的旅客，而蘇黎世、琉森、因特拉肯和日內瓦成為瑞士最熱搜的城市。

Klook觀察到旅客對瑞士境內的自然觀光和文化之旅的興趣快速增加，顯示旅客越來越熱衷在旅行中找尋能沈浸其中、身臨其境的體驗，包括搭乘纜車前往少女峰山頂，俯瞰雪山和冰原景色，甚至是搭乘瑞士境內著名的景觀列車，穿梭在阿爾卑斯山脈中，感受被大自然包圍的美麗景色。

瑞士國家旅遊局東南亞業務總監Batiste Pilet表示，自從跨境旅遊重新開放以來，瑞士一直是東南亞旅客喜愛的目的地之一；瑞士位於歐洲中心位置，除了能輕鬆造訪外，瑞士也一直被視為是個乾淨、安全和可靠的旅遊目的地，自由行或團體旅遊都非常適合；透過與Klook的合作，我們可以接觸到渴望來瑞士旅遊的人們，如果是想來瑞士感受秋天療癒景色的旅客，10月底前預訂瑞士通行證還能享有71折起的優惠。

Klook與瑞士國家旅遊局在多個市場推出專屬優惠，其中台灣旅客只要在10月底前預訂2023年4月30日前使用的「瑞士通行證」 連續四日成人票，便可享有最高71折的優惠，有一等座和二等座車廂可選擇，最高單人可現省4,100元。瑞士通行證是前往瑞士旅遊必備的交通票券，除了可在期間內無限次搭乘火車、渡船和巴士，免費參觀上百個博物館與展覽外，還能登上瑞士境內多條享譽盛名的景觀列車，包括全球最慢的快車「冰河列車」，全車透明玻璃景觀設計，並以平均時速不到40公里的速度行駛在阿爾卑斯山中，瑞士的絕美風景盡收眼底。