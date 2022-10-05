遇到心情不好的時候，有些人講話會特別刺耳，甚至牽怒他人，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、水瓶座、巨蟹座心情欠佳時，講話會完全順著自己的情緒，將不快毫不掩飾的地表現出來，讓對方非常難受。

牡羊座

牡羊座本來就不是一個善於「說話」的人，他們在「好好說話」這件事上，不會下功夫。為人率直的他們，常常不經大腦思考，想說什麼就說什麼，只有在心情好或平和的時候，會有心思去想別人的感受，有哪些話應該少說，但心情欠佳時，他們就只會先照顧自己的情緒，講話完全由著心情。

水瓶座

水瓶座平時講話就滿毒舌的，只是他們多能保持理性，知道什麼該說什麼不該說，為了不讓自己成為被人「黑」的目標，他們會將一些不好聽的話放在心裡，或者用委婉的方式表達，把自己偽裝成圓滑的人。可一旦心情不好、進入暴走模式，水瓶座的毒舌就會毫不掩飾地表現出來，刺得對方滿身是傷。

巨蟹座

巨蟹座容易感情用事，讓情緒左右自己，在心情不好的時候，巨蟹座的理智就會斷線，整個人陷入混亂狀態，這時候如果有人讓巨蟹座看不順眼，巨蟹座就會想說什麼就說什麼，而且非常難聽。