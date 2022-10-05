桂綸鎂劇中與鳳小岳大談辦公室戀情。（Disney＋提供）

桂綸鎂劇中與鳳小岳大談辦公室戀情。（Disney＋提供）

桂綸鎂劇中與鳳小岳大談辦公室戀情過著半同居生活。（Disney＋提供）

桂綸鎂劇中從鳳小岳的求婚儀式中逃跑。（Disney＋提供）

張景嵐劇中靠美色與手段把陳家逵搞得服服貼貼。（Disney＋提供）

影集《台北女子圖鑑》上線播出後褒貶不一，引發的話題爭議討論不斷，最新第4集劇情發展到桂綸鎂飾演的林怡姍與頂頭上司鳳小岳的辦公室戀情，俊男美女甜寵畫面賞心悅目，但鳳小岳的「悉心照顧」卻讓小鎂喘不過氣，更拒絕當男友的寵物。繼電影《女朋友。男朋友》後與桂綸鎂再續前緣當情侶，鳳小岳說兩人拍攝時互動輕鬆，「我一開始到現場時可能有一點太興奮了，就變得很像小孩子，就像老同學聚在一起。」至於自己的愛情觀，他認為聆聽很重要，「把耳朵打開，聽人家到底要說什麼，這樣就夠了。」

鳳小岳飾演的行銷總監Allen是海歸菁英，雖然與陸明君飾演的企劃部總監不對盤，私下卻跟她的下屬桂綸鎂談情說愛，甚至逼走陸明君，直接將女友納編。霸氣總監與女職員的戀情在台北市東區甜蜜上演。但是雖然從新北市挺進繁華的東區、並與帥氣男友過著半同居生活，林怡姍最終還是受不了Allen「我是為妳好」的相處模式，放話：「我不是只想做你的小公主！」。桂綸鎂表示：「林怡姍意識到自己不想靠關係上位，她希望能從工作中獲得肯定，她不想要這種被安排好的人生。」

與靠手段和美色在職場順風順水的「莎賓娜」張景嵐相比，林怡姍大可如法炮製，但她不想被同事以有色眼光看待，「她不只是不想做心機婊、不想要這個人設，她更是想當獨立的女性、要自己的自主權與話語權」桂綸鎂認為兩人的關係應該是平等的，不是被豢養的寵物。

鳳小岳的角色是「霸道系總裁男友」，對於愛情，Allen總是有自己的安排，「希望我的肩膀能給妳滿出來的安全感，請收下我為妳規劃好的未來」，沒想到這招用在林怡姍身上不管用。

這集的名場面是林怡姍斷然拒絕被Allen套牢，逃離浪漫的求婚現場，「這太恐怖了！連婚姻都安排好了，憑什麼安排她的人生，『我有說我要嫁給你嗎？』」這橋段成為討論焦點，有人認為沿著男友給的梯子往上爬沒什麼不好，也有人覺得在愛情裡不該失去自己的自由。

陸明君劇中飾演桂綸鎂的職場導師，說到與小鎂合作經驗，她大讚小鎂是個有質感、親切的好演員，回想第一次在讀本會議上，她一走進會議室，小鎂就起身說：「妳好，我是桂綸鎂。」讓陸明君有點驚訝，「滿感動的，有禮貌的她並沒有覺得她自己是誰，她用一個演員的身分建立一起共事的開始。」