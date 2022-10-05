國際連鎖手搖飲品牌《KUNG FU TEA 功夫茶》日前推出與國際啤酒品牌海尼根合作推出期間限定的零酒精飲品「柚見海尼根0.0」，且原價一杯65元的飲品，兩杯費用百元有找，僅需99元，超高CP值引起廣大民眾跟網友爭相討論，更有不少網紅YouTuber也慕名前來拍攝，目前活動已近尾聲，功夫茶也提醒民眾，可以用這款零酒精飲品歡度國慶連假。

今年手搖飲界颳起了一股「零酒精啤酒」的風潮，功夫茶也不例外，於9月1日至10月15日推出期間限定的飲品「柚見海尼根0.0」，飲品不僅主打零酒精，同時也秉持海尼根一貫的高品質製程，製造過程以純天然原料及獨創A酵母發酵，用真空蒸餾的方式移除酒精，才能釀造出有如拉格啤酒般清爽順口的味道，並兼具有熱量低、不用侷限場合、清爽順口等三大優點。

功夫茶總部表示，「柚見海尼根0.0」是以純淨果香的葡萄柚與清新回甘的綠茶，搭配保有啤酒花香和麥芽香氣的零酒精海尼根0.0組合而成，入口時可以感受到微微的綿密氣泡，且完整保留海尼根0.0的清冽爽口，目前活動已近尾聲，品項將於10月16日後停止銷售，呼籲想品嘗的民眾要喝要快，好康錯過不再。

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