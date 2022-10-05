菲律賓官方5日公布，9月通膨年率飆升到6.9％，攀抵到4年新高，升高央行年底前進一步升息的機率。

菲國統計局周三公布，受到食品與公用事業漲價帶動，9月消費者物價指數（CPI）年增6.9％，高於《路透》調查預估的年增6.7％，創2018年10月來新高，使今年前9個月的平均通膨率達5.1％。

菲國上月通膨升速超出預期，遠遠超出菲律賓央行（BSP）所設的2％到4％目標區間，BSP在今年最後兩次例會料會加緊升息。BSP今年為止共升息225個基點。