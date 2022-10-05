台股下修至萬三大關前，高價股成重災區，千金股不但從14千金下修至四千金，股王股后也雙雙摔出2,000元關卡，繼日前信驊（5274）再度從大立光（3008）手中奪下股王寶座後，二檔個股都在1,700元上下低檔游走，但信驊今（5）日股價猛攻大漲170元、至1,985元，蓄勢再戰2,000元大關。

信驊於9月30日重返股王寶座，但當時是與大立光同步向下比價，日前信驊與大立光股價低點各觸及1,555元及1,620元波段低點，但近二天台股展開強彈後，高價股也展開強力反撲，信驊今天股價最高攻上1,985元，與2,000元只有15元之差。

台股高價股族群，已維持很長一段時間在四千金，千金股包括股王股后之外，還有旭隼及力旺等，四千金股價在1,200～2,000元以內，沒有900～1,100元級的高價股，接下來就是世芯-KY股價約877元、緯穎823元，再來就是700元級，也就是說，台股目前800元以上只有6檔個股。這波高價股面臨市場嚴酷無情的調整。