全台最大外送平台foodpanda看準消費者需求與市場潛力，持續創新推動新經濟模式，以期成為全方位美食整合平台。為提供pandapro會員高品質服務與優惠，foodpanda結合強大的線上用戶與線下餐廳資源，推出全新服務「內用優惠」，提供pandapro會員專屬優惠，到指定餐廳內用出示手機app即享店內菜單價格75折起的優惠，不只操作簡單、優惠現折不必等，1人訂閱pandapro多人都可同享折扣。目前內用優惠率先於雙北、桃園、基隆上線，合作店家將近500家，近期內新竹、台中店家將陸續加入，目標於2023年底全台合作店家將超過3,000家。

foodpanda台灣執行長方俊強表示，透過內用優惠，希望能夠帶給pandapro會員更有感的優惠以及更多元的美食選擇，也希望運用foodpanda平台影響力，將線上客源導到線下店家實體消費，協助後疫情時代的餐飲業復甦。 看準訂閱經濟正夯，foodpanda致力提供pandapro會員最豐富的優惠和服務，此次推出業界首創的全新服務「內用優惠」，不只讓會員拿好康，也能為合作店家創造客。foodpanda內用優惠已於雙北、桃園、基隆上線，合作店家近500家，並持續擴展中，預計今年底服務範圍將擴至全台六都，目標2023年底合作店家將超過3,000家，成為全台使用情境最多元、最方便的會員系統。 foodpanda「內用優惠」讓pandapro會員線上線下優惠一鍵抓，除了既有的各項外送優惠外，現在還能享有上百家餐廳的專屬內用折扣；對店家而言，foodpanda規劃精準的行銷模式，將線上高消費的外送客群轉為店家的內用實體客，有效增加店家能見度與營收，期許每月為店家創造百位以上的新客，並善用平台影響力，為合作店家與消費者創造雙贏，帶來更多有感額外加值服務。

pandapro訂閱服務的五大內用有感優惠包括：1. 一鍵享優惠：不用預付、不需額外花費，操作超方便，於指定餐廳消費，出示foodpanda內用優惠頁面即可享優惠。2. 最低75折起：與foodpanda合作內用優惠的店家，將提供75折、8折、85折三種優惠方式，且均是以店內菜單的價格再打折。3. 優惠現折不必等：優惠均為現場餐點價格現折，相較現金或是點數回饋，消費者更加有感。4. 一人訂閱多人同享：只要1人有pandapro，最多12人同行皆可享有優惠，無論是一人獨享還是朋友揪團聚餐都適合。5. 不限平假日，天天享折扣：內用優惠沒有額外低消限制，更不限平假日，只要餐廳有營業，就能天天用天天享折扣，每家店每月可使用3次。

根據foodpanda統計，內用優惠的前三大餐廳種類為台式、美式、日式，提供的選擇多元，包含曾連續多年獲得米其林星級肯定的「添好運」與「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」、知名連鎖餐飲店家「樂雅樂」、「瑪莉珍披薩」、「黑沃咖啡」等，若想要享用高人氣餐廳，foodpanda與經典輕食早午餐「MARCUS老倉庫」、道地韓式烤肉「韓老二韓國烤肉」、清新玻璃屋咖啡廳「At．First早寓」等店家合作，滿足消費者不同的需求。